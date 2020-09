"Honte", "trahison collective"… La colère d'Emmanuel Macron envers les dirigeants libanais

"Un renoncement aux graves répercussions et les regards tournés vers Macron", titrait ce dimanche matin le quotidien libanais An Nahar, au lendemain du renoncement du Premier ministre désigné Moustapha Adib à former un gouvernement face aux querelles politiciennes sur les portefeuilles. En même temps qu’il met plus que jamais le système libanais dans l'impasse, cet échec met à mal l’initiative lancée par le président français après la tragique explosion du 4 août au port de Beyrouth. La prise de parole d’Emmanuel Macron, devant qui les partis politiques du pays s'étaient engagés, lors de sa deuxième visite à Beyrouth début septembre, à former un cabinet de ministres "compétents" et "indépendants" dans un délai de deux semaines, était donc très attendue.

Et le président français a sérieusement haussé le ton au cours d'une conférence de presse organisée ce dimanche en fin de journée à l'Elysée. Il a ainsi mis les dirigeants du pays sous pression maximale en dénonçant "une trahison collective". Les partis libanais "portent l'entière responsabilité" de cet échec, et "elle sera lourde", a-t-il lancé, s'en prenant en particulier au parti chiite Hezbollah, dont les revendications de portefeuille ont entravé la formation du gouvernement : il "ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est".