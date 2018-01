Horloge de l'apocalypse : c'est quoi cette machine qui symbolise la fin du monde ?

A sa création, l’hypothèse d’une guerre nucléaire entre le bloc de l’Est et le bloc de l’Ouest incite les scientifiques de l’Université de Chicago à créer cette horloge. Au fil des ans, les paramètres pris en compte pour jauger des menaces planant sur le monde évoluent : en 2016, le climat et les innovations technologiques entrent en jeu. Cette année, le vol de données ou la propagation de fake news mettent à mal les démocraties, estiment les scientifiques.





Selon ces derniers, la menace nucléaire et l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche ont aussi joué : "Pour sûr, l'année 2017 a été périlleuse et chaotique... avec des déclarations irresponsables dans le domaine nucléaire qui ont enflammé des situations déjà dangereuses", a indiqué jeudi à la presse Rachel Bronson, présidente et éditrice du Bulletin of the Atomic Scientists. En même temps, "une rhétorique enflammée et des actions provocatrices à la fois de la part des Etats-Unis et de la part de la Corée du Nord ont accru la possibilité d'un conflit nucléaire", déplorent-ils.