Dans une vidéo sur Twitter, Trump l'assure : il va "beaucoup mieux" mais les prochains jours seront "le vrai test"

Hospitalisé depuis vendredi, le candidat républicain explique qu'il va "beaucoup mieux" et qu'il sera "bientôt de retour" dans la campagne électorale. Un optimisme qu'il va - et c'est assez inhabituel pour le signaler - relativiser, en admettant que les tout prochains jours représentaient "le vrai test" pour lui.

C'est une vidéo qui se voulait être le point final d'une séquence cacophonique. Pas sûr que le but ait été atteint. Samedi soir, après un brief médical évasif mais plutôt positif expédié en sept minutes, puis des indiscrétions livrées off the record par le directeur de cabinet de Donald Trump à des journalistes, le président américain a fini par poster sa vidéo sur Twitter.

"Je suis venu ici, je n'allais pas très bien", a expliqué le président américain, assis à une table, en veste mais sans cravate, dans une vidéo de quatre minutes diffusée sur Twitter qui a depuis été commentée en long et en large - certains s'interrogent sur la date à laquelle elle a été enregistrée -, et disséquée - d'autres croient y déceler des retouches faites par un logiciel afin d'atténuer un éternuement -. "Je me sens beaucoup mieux maintenant, nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait. Je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la campagne comme je l'ai commencée". "Je commence à aller bien", a-t-il affirmé, tout en précisant : "On ne sait pas pour la période des tout prochains jours, je suppose que c'est ça le vrai test, donc nous verrons ce qui se passera au cours des prochains jours".