Huawei : pourquoi tout le monde en veut au géant chinois ?

Le fabricant de téléphone chinois Huawei est dans le collimateur de la justice américaine. Cette dernière accuse le constructeur d'espionnage industriel. Meng Wanzhou, la directrice financière du groupe, a été arrêtée au Canada à la demande de Washington. Ce bras de fer a considérablement rejailli sur les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis.



