Huit alpinistes tués depuis le début de la saison : l'Everest, victime de son succès

Si des accidents mortels sont recensés chaque année dans l'Himalaya, cette saison devrait être sans précédent en raison de la fréquentation touristique exceptionnelle au Népal. En effet, plus de 200 alpinistes ont profité mercredi 22 mai du temps clair pour grimper, depuis le Népal et la Chine, sur le sommet qui culmine à 8.848 m. À la date de jeudi, environ 550 grimpeurs étaient parvenus en haut de l'Everest cette année, selon des données collectées par les autorités népalaises.





Les quatre décès de cette semaine ne sont pas les premiers de la saison : un alpiniste indien est mort la semaine dernière et un alpiniste irlandais de la même expédition est présumé mort après avoir glissé et être tombé. Parallèlement, six autres grimpeurs étrangers ont péri sur des 8000 m du Népal. A titre de comparaison, sur l'Everest l'année dernière, "seulement" cinq personnes avaient perdu la vie.