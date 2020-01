Ils avaient tiré la sonnette d’alarme avant tout le monde : huit médecins chinois arrêtés… puis réhabilités ?

Retour sur les faits. Le 1er janvier dernier, la police de Wuhan publie un communiqué signalant que de fausses informations circulent au sujet d'une pneumonie virale à Wuhan et se félicite d'avoir arrêté huit personnes.

Si le police reconnaît à cette date que des établissements de santé ont rapporté des cas de pneumonie, et qu'un lien avec le marché de fruits de mer de Wuhan est établi, elle souligne que "certains internautes publient et transmettent de fausses informations sur Internet sans vérification, ce qui a un impact social négatif." Les citoyens incriminés alertaient sur les réseaux sociaux de l'apparition d'un nouveau virus proche du Sras. A cette date, la police assure que la Commission locale de la santé n'a établi "aucune transmission interhumaine" et qu'aucun personnel médical n'a été infecté.

Alors que les faits commencent à être connus, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer ces arrestations injustifiées, en Chine mais aussi à l'étranger. L'IFNC - le réseau international de fact-checking regroupant des journalistes de plusieurs pays - s'intéresse au sujet et cherche à savoir ce qu'il est advenu de ces citoyens. Dans un article publié le 23 janvier, soit juste après que les autorités chinoises aient reconnu que le virus pouvait se transmettre d'humain à humain et que la décision est prise de mettre la ville de Wuhan en quarantaine, l'IFCN rapporte les éléments publiés par Hu Xijin, le rédacteur en chef de Global Times sur les réseaux sociaux. Le 21 janvier, il dénonce les arrestations et demande à ce que "le Bureau de la sécurité publique de Wuhan réexamine" leur situation.

Une prise de position étonnante pour un journaliste d'un média d'Etat. Moins de deux heures plus tard, il se veut toutefois beaucoup plus modéré et explique que les policiers n'avaient pas conscience de la situation à l'époque et que les personnes incriminées n'étaient pas des professionnels de santé. Enfin, Hu Xijin assure de source policière que les huit personnes ont simplement été interrogées de manière "amicale", qu'ils n'avaient pas été emprisonnées ni sanctionnées.