Human Rights Watch dénonce une offensive mondiale et inédite de Pékin contre les droits humains

Comment faire taire toute critique du régime ? Selon Human Rights Watch, la Chine excellerait dans cet art avec une intensité inédite. "Le gouvernement chinois mène une intense offensive contre le système international de protection des droits humains", "la plus intense qu'on ait vue depuis l'émergence de ce système au milieu du XXe siècle", a martelé Kenneth Roth, directeur exécutif de l'ONG, lors de la présentation du rapport annuel depuis le siège de l'ONU à New York. Le premier secrétaire de la délégation chinoise à l'ONU, Xing Jisheng, qui assistait à la présentation, a balayé ces critiques, jugeant le rapport "plein de préjugés et d'inventions".

Mais, selon Kenneth Roth, le parti communiste a bâti en Chine "un Etat policier orwellien high-tech et un système sophistiqué de censure d'internet pour surveiller et supprimer les critiques publiques", qui dénoncent notamment "le système cauchemardesque" de répression instauré contre les musulmans du Xinjiang. Et à l'étranger, le gouvernement chinois "utilise son influence économique croissante pour museler les critiques", selon l'ONG.