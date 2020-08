Humanitaires français assassinés au Niger : un suspect arrêté

L'enquête avance. Dix jours après l'assassinat de huit personnes, dont six humanitaires français, par des hommes armés près de Niamey, un suspect a été arrêté, a annoncé le ministre nigérien de l'Intérieur, Alkache Alhada.

"Pour l'instant, un suspect est entre les mains du Service central de lutte contre le terrorisme (du Niger) et des investigations continuent. On est en train d'exploiter un certain nombre de matériel dont il dispose et qu'il a pu utiliser", a -t-il déclaré mardi soir dans un entretien à l'AFP.