Il a donné la réplique à Donald Trump : qui est Joseph Kennedy III, la star montante du parti démocrate ?

Grand roux aux yeux bleus et à la machoire carrée, comme JFK ou Bobby Kennedy, Joe Kenned III est le petit-fils de Robert "Bobby" Kennedy, frère de JFK et ministre de la Justice, assassiné en pleine campagne présidentielle en 1968. Il est diplômé des prestigieuses Harvard et Stanford. Après une scolarité brillante où il se fait remarquer pour son sérieux, il ne boit pas une goutte d’alcool (beaucoup des membres de la dynastie Kennedy avaient un goût prononcé pour l’alcool), le jeune homme part deux ans en République Dominicaine avec les Peace Corps, une organisation humanitaire créée par JFK. Changé par cette expériece, Joe revient à Harvard et collabore à la revue Harvard Human Rights. Il y rencontrera sa femme, avec qui il aura deux enfants.





Il devient ensuite assistant du procureur du Massachusetts. Mais le virus de la politique, comme son grand-oncle et son grand-père, le rattrape et il tente sa chance en politique. En 2012, il est élu à la Chambre des représentants et réélu deux fois depuis, dans sa circonscription du Massachusetts, près de Boston, bastion familial. Son père, Joseph Kennedy II, a lui aussi été Congressman dans cette région.