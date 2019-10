Il a été élu à la tête du Brésil il y a un an : quel bilan pour Jair Bolsonaro ?

Il a été élu il y a un an, après une campagne sur les thèmes de l'insécurité et de la corruption, sur fond de rejet de la classe politique. Un an plus tard, le président brésilien Jair Bolsonaro, fortement critiqué sur la scène internationale, doit assumer un premier bilan au pouvoir. Quelles leçons peut-on en tirer ?

Outre la fin de la corruption et la sécurité, Jair Bolsonaro a été élu sur la promesse d’améliorer le niveau de vie dans le pays. Avec 13 millions de chômeurs, un chiffre en hausse, et un déficit public qui atteindrait 90 % du PIB selon le Fonds monétaire international (FMI), l’économie au Brésil se porte mal. Et ce malgré les mesures entreprises par le gouvernement. Après huit mois intenses de négociations, la réforme des retraites conduite par le ministre de l’Economie Paulo Guedes a été adoptée par le Sénat il y a six jours. Alors que la dette explose dans le pays, la mesure a pour but d’inverser la tendance en économisant 200 milliards d’euros d’argent public. Elle instaure un âge minimum de départ à la retraite, de 62 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Les militaires, eux, ne sont pas impactés par la réforme.

La politique d’austérité menée par Bolsonaro n’est pas nouvelle pour la population brésilienne, voilà même des années qu’elle en fait les frais. Cette fois, c’est le monde universitaire qui souffre tout particulièrement avec des coupes budgétaires à hauteur de 30 %. En mai dernier, le gouvernement a annoncé des coupes dans le budget de l’enseignement supérieur de 1,16 milliard d’euros, impactant le fonctionnement des universités et l’entretien des bâtiments. De nombreuses manifestations se sont déroulées pour protester contre ces mesures, avec un million et demi de Brésiliens dans les rues au mois de mai dernier. Un temps, le ministre de l’Education Abraham Weintraub a également évoqué la disparition de l’enseignement de la philosophie et la sociologie dans les facultés.

Un premier volet de privatisations d’entreprises publiques avait été initié par l’ancien président Michel Temer. Le second est intervenu assez rapidement après la prise de fonction de Jair Bolsonaro. Une vingtaine d’entreprises publiques sont en cours de privatisation ou ont déjà été privatisées : aéroports, autoroutes, entreprises de distribution d’énergies régionales ou agences publiques telles que l’Ibama, l’Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables, ou la Funai, la Fondation nationale de l’indien. En août, le gouvernement a donné son feu vert pour la privatisation de la compagnie électrique publique Electrobas, lui permettant de récupérer 4 milliards de d’euros et d’éponger ainsi la dette.