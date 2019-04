"Il est né en Allemagne" : une fois de plus, Trump se trompe sur le lieu de naissance de son père

Pour aller plus loin dans sa réflexion, Donald Trump a ensuite souhaité expliquer pourquoi le positionnement de l’Allemagne le contrariait et en quoi il se sentait proche de ce pays : "Mon père est Allemand, était Allemand. Il est né dans un lieu magnifique en Allemagne, donc j’ai un sentiment particulier envers ce pays." Une déclaration erronée, volontairement ou pas, que les médias américains ont immédiatement relevée puisque le père de Donald Trump, Fred, est bel et bien né aux Etats-Unis, à New York, en 1905. C'est son grand-père, Friedrich, qui est né en Allemagne (en Bavière en 1869) avant de migrer vers les USA seize ans plus tard.