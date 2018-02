Il mise 3 euros au Quinté et en remporte 250.000 : jackpot pour un SDF belge

Habitué des jeux, certes, mais loin d’être un spécialiste, François reconnaît au journal La Province : "Je ne suis pas un spécialiste et je joue au hasard. Je suis incapable de vous dire quels sont les chevaux qui m’ont permis de gagner." Malgré sa carrure de rugbyman (1,95 m pour 120 kilos), l’homme est timide et préfère rester discret. "N’en dîtes pas trop sur moi, même si ce n’est pas une grosse somme, ça fait toujours des jaloux. "Surtout, il ne compte pas faire de folies. Pour fêter ça, il a d’abord bu deux cafés dans le bistrot. Il compte maintenant s’acheter un appartement sur la côté belge et remercier ses amis.