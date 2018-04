"Il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne", les leaders de deux Corées s'engagent en faveur de la paix

Les deux dirigeants chercheront à rencontrer les Etats-Unis et éventuellement la Chine "en vue de déclarer la fin de la guerre et établir un régime de paix permanent et solide", dit le texte. Kim Jong-un et Moon Jae-in ont également déclaré qu'ils cesseraient toutes leurs activités hostiles sur terre, mer et air, et ont exprimé leur volonté de transformer la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux corées en une "zone de paix".





Ils ont enfin annoncé que le président sud-coréen Moon Jae-in se rendra cette année à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord et qu'une réunion des familles divisées serait organisée. Kim Jong-un a promis pour sa part de ne pas répéter un "passé malheureux". Peu après cette déclaration commune, le Kremlin a salué des "nouvelles très positives".