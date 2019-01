"Il prend tout ça comme un challenge" : le fils de Carlos Ghosn évoque les conditions de détention de son père

"Je n'ai pas de nouvelles directes de lui, j'en ai par ses avocats japonais." Pour la première fois depuis l’arrestation de Carlos Ghosn au Japon, son fils Anthony se confie sur la détention, selon lui difficile, de son père auprès du JDD. En garde à vue depuis plus d'un mois et demi dans une prison de la capitale japonaise pour des soupçons de malversations financières, le patron de Renault et de l'alliance Renault-Nissan doit, à sa demande, comparaître mardi, ce qui obligera le procureur à clarifier publiquement le motif de sa détention prolongée.





Selon le benjamin de la famille, "il résiste, même s'il a perdu une dizaine de kilos en mangeant trois bols de riz par jour. Les conditions ne sont pas très saines. Mais il prend tout ça comme un challenge" et "il lit des livres qu'on lui fait passer presque chaque jour". Et de poursuivre : "Il est en bonne forme. Il est prêt à se défendre de façon vigoureuse, et est très concentré sur l'objectif de répondre aux accusations lancées contre lui. Il est surtout très calme", affirme le jeune homme de 24 ans.