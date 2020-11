"Il tirait comme un fou": les premiers témoignages après l'attaque de Vienne

Plusieurs fusillades ont eu lieu en plein centre de la capitale autrichienne aux alentours de 20h. Des témoins ont raconté avoir vu un homme tirer "comme un fou" avec une arme automatique. "On aurait dit des pétards, puis on a réalisé qu'il s'agissait de coups de feu", explique l'un d'entre eux sur la chaîne de télévision publique ORF.

"Soudain des gens sont entrés et m'ont dit : 'il ne faut ne pas sortir, il y a une fusillade'", décrit Jimmy Eroglu, 42 ans, serveur dans un café. "Au début, je me suis dit qu'on tournait peut-être un film américain ou qu'ils avaient trop bu", poursuit-il. Mais il a alors entendu des détonations et s'est empressé de fermer la porte. "Puis la police est arrivée et a dit : 'Vous devez tous rester à l'intérieur parce qu'il y a un probablement un homme mort là-bas'".

Sur les multiples vidéos relayées sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir un homme vêtu de blanc et de beige qui, se déplace dans les rues de la capitale et tire à plusieurs reprises. L'individu était "lourdement armé" et "muni d'un fusil d'assaut automatique", a fait savoir le ministre de l'Intérieur autrichien lors d'une conférence de presse.

Robert Schneider, qui habite non loin des lieux du drame, sort de chez lui quand soudain, il se retrouve "avec deux lasers sur sa poitrine". "Haut les mains, ôtez votre veste", lui lancent des policiers. "Nous, on n'avait rien vu, rien entendu. On est sous le choc", confie cet homme de 39 ans à nos confrères de l'AFP.