Île de Ngor : le refuge préféré de France Gall

Les obsèques de France Gall auront lieu ce vendredi 12 janvier 2018 au cimetière de Montmartre, à Paris. Elle sera inhumée au côté de son mari Michel Berger et de leur fille Pauline. Il y a trente ans, l'interprète de "Babacar" était tombée amoureuse du Sénégal. Elle vivait même plusieurs mois sur l'île de Ngor près de Dakar. Là-bas, les habitants sont également en deuil.



