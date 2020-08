Île Maurice : le point sur la situation après que le Wakashio s'est brisé en deux

Cette cassure du vraquier, échoué sur un récif à la Pointe d'Esny, au sud-est de l'île Maurice, avec 3.800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord, paraissait inéluctable depuis plusieurs jours, selon les experts. Il restait environ 90 tonnes de carburant à bord au moment où le bateau s'est cassé en deux. Les membre d'équipage du bateau "font l'objet d'une enquête de la part des autorités pour aider à déterminer la cause de l'incident", précise l'armateur.

L'équipe de secours prévoit de remorquer les deux tiers avant de l'épave et les couler au large pour éviter des dégâts supplémentaires, a expliqué à l'AFP une source policière à Port Louis. La partie restante du navire est encore coincée dans le récif, selon la même source. Des bateaux des gardes-côtes se tiennent prêt à intervenir avec du matériel pour absorber le pétrole. Les prévisions météorologiques tablent néanmoins sur du mauvais temps "dans les jours à venir avec des vagues atteignant une hauteur maximum de 4 à 5 mètres", ajoute le comité de crise, compliquant encore les opérations dans cette zone située à proximité du parc marin de Blue-Bay et faisant craindre le pire pour les milliers d'espèces vivant dans ces lagons.

Mercredi 12 août, les autorités mauriciennes ont annoncé que tout le fioul contenu dans les réservoirs avait été pompé et qu'il n'en restait plus que 100 tonnes sur le bateau, notamment dans la cale. Malheureusement, ce reliquat d'huile a commencé à s'écouler deux jours plus tard. "Selon les experts, ce genre de fuite était prévisible et est dû à la manière dont le bateau se tord et se déforme", assure le comité de crise.