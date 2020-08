Île Maurice : une nouvelle fuite de fioul détectée dans le bateau échoué

"Depuis ce matin, l'eau est redevenue noire autour du Wakashio". Alain François, un pêcheur local témoigne. A Maurice, la marée noire n'est pas terminée. Voici déjà près d'une vingtaine de jours que le vraquier japonais s'est échoué au large des côtes mauriciennes. Ce vendredi matin, une nouvelle vague de fioul s'est répandue dans l'océan.

Après une course contre la montre, les autorités mauriciennes avaient pourtant annoncé la veille que tout le fioul contenu dans les réservoirs avait été pompé et qu'il n'en restait plus que 100 tonnes dans le bateau, notamment dans la cale. Une quantité apparemment suffisante pour faire de nouveaux dégâts. "Selon les experts, ce genre de fuite était prévisible et est dû à la manière dont le bateau se tord et se déforme" a expliqué le comité de crise mis en place pour gérer la marée noire.