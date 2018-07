Ils n'ont toujours pas vu leurs parents : pourquoi les rescapés de la grotte thaïlandaise sont-ils placés en quarantaine ?

L’hôpital de Chiang Raï, dans le nord de la Thaïlande, où ont été évacués les quatre enfants déjà sortis, a organisé mardi une conférence de presse pour dresser un premier bilan de santé détaillé. "Les huit sont en bonne santé, pas de fièvre", a déclaré Jesada Chokedamrongsuk, responsable du ministère de la Santé publique. Ils peuvent tous se déplacer, parler et manger, et certains ont même pu manger du chocolat. La nourriture épicée, commune en Thaïlande, leur est pour l'heure refusée, leur estomac, privé de nourriture pendant longtemps, étant encore trop fragile.





Si a priori, donc, la santé des enfants est "normale" et hors de danger sur le long terme, ils sont pour l’instant dans un état très faible, et nécessitent un suivi poussé. Le risque de pneumonie, d'abord : les rescapés restés longtemps sous terre ont souvent des problèmes pulmonaires, à cause de l’humidité. Deux des quatre enfants ont ainsi été placés sous antibiotiques du fait de signes de pneumonie.