Ils plaisantent plutôt que d'aider un homme qui agonise : la vidéo qui met dans l'embarras la police de Dallas

Les images finalement dévoilées montrent l'arrivée des policiers sur place. On constate que Tony Timpa est déjà à terre : il a été menotté par l'agent de sécurité. "Vous allez me tuer !", crie l'homme. Alors qu'il se débat et roule près du trottoir, il est maîtrisé par plusieurs officiers, qui lui attachent les bras et les jambes avant de presser son corps contre le sol pendant de longues minutes.





La vidéo montre les policiers se moquer de Tony Timpa, alors qu'il éprouve des difficultés à respirer. Lorsqu'il est inconscient, on les entend plaisanter sur le fait que le suspect s'est endormi, et qu'il ne veut pas être réveillé. "C'est l'heure de l'école. Réveille-toi !", lui lance un policier, tandis qu'un autre s'exclame "Je ne veux pas aller à l'école ! Encore cinq minutes, maman !", tout en imitant un adolescent. Des propos qui déclenchent l'hilarité de ses collègues.





Pendant ce temps, pourtant, Tony Timpa a le nez enfoui dans l'herbe, le corps inerte. On voit ensuite un secouriste lui administrer un sédatif, en vain. Puis, lorsque les ambulanciers chargent le corps de Tony Timpa dans l'ambulance, l'un des officiers demande à l'un d'eux : "Est-ce qu'il respire ?", avant de s'esclaffer, sans une once de compassion : "J'espère que je ne l'ai pas tué !" Le médecin dans l'ambulance leur apprendra par la suite que Tony Timpa est bel et bien décédé. L'homme est en effet mort 20 minutes après l'arrivée de la police et au moins 15 minutes avant son transfert à l'hôpital de Parkland, selon le Dallas Morning News.





L'autopsie, à l'époque, avait conclu à un homicide : dans le détail, à une mort d'origine cardiaque due aux "effets toxiques de la cocaïne et au stress associé à la contrainte physique". Mais quelle contrainte physique, au juste ? Les proches de la victime s'interrogeaient.