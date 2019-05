Ils sourient devant Notre-Dame de Paris en feu : la photo polémique décryptée

Une photo prise le 14 avril dernier, jour de l'incendie de Notre-Dame de Paris, fait actuellement polémique. On y voit deux personnes "sourire" devant la cathédrale en feu. Elles ont donc été accusées de "se réjouir" de ce drame et sont en ce moment victimes de propos racistes, islamophobes et haineux notamment de la part de Pamela Geller, une militante américaine anti-islam. Les deux principaux concernés sont en fait des étudiants français en architecture. Ils ont expliqué le contexte de cette photo et les raisons de ce sourire involontaire qui n'a rien à voir avec l'incendie.



Ce samedi 11 mai 2019, Mathilde Guenegan dans la chronique "Info/Infox", nous parle d'une photo polémique autour de Notre-Dame de Paris et un terme utilisé par Nathalie Loiseau. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 11/05/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.