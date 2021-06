Immeuble effondré en Floride : le bilan passe à 9 morts et 156 disparus, la catastrophe toujours inexpliquée

Les secours fouillent les décombres. Frénétiquement. Depuis plus de trois jours. Mais "l'espoir demeure" assurent les autorités. Au moins 9 personnes sont décédées et 156 sont toujours disparues après l'effondrement dramatique d'un immeuble d'habitation situé en bord de mer à Surfside, non loin de Miami, en Floride. "Nous nous efforçons d'identifier les autres personnes qui ont été récupérées", a déclaré la maire Daniella Levine Cava, lors d'une conférence de presse ce dimanche matin, ajoutant au bilan trois nouvelles vies humaines.

Parmi les disparus, figurent une vingtaine de ressortissants de pays d'Amérique latine, dont neuf Argentins, trois Uruguayens et six Paraguayens. D'après CNN, on compte aussi parmi les victimes six Colombiens et six Vénézuéliens. La sœur de la Première dame du Paraguay, Silvana Lopez Moreira, et sa famille sont concernées, a confirmé le ministre paraguayen des Affaires étrangères, Euclides Acevedo.

Selon le sénateur républicain de Floride Marco Rubio, "presque un tiers des disparus (...) sont étrangers". "Nous travaillons avec les consulats de divers pays en Amérique latine pour aider les membres des familles des victimes qui ont besoin de venir aux États-Unis à obtenir des visas", a-t-il tweeté.