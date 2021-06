En Floride, le scénario de l’effondrement de l’immeuble se précise

Un début de réponse pourrait se trouver dans deux rapports de 2018 et 2020, dévoilés par la presse américaine et qui ont pointé, d’une part, la présence de "dommages structurels majeurs" dans l’étanchéité de l’immeuble et, de l’autre, un phénomène d’affaissement dans les années 1990. À la lecture de ces éléments, des photos des débris et des plans de construction de la tour, six experts américains en ingénierie ont dessiné un premier scénario de l’effondrement qui s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi. Interrogés par le Miami Herald, les spécialistes affirment que la dalle de béton sous la piscine aurait cédé la première et provoqué l’effondrement du pont dans le parking situé juste en dessous, au sous-sol de l’immeuble. Ces chutes auraient alors formé un cratère sous une section médiane de la tour, qui s’est ensuite effondrée sur elle-même.

Si l’enquête visant à établir les circonstances exactes de l’accident durera probablement des mois, cette théorie formulée par les six experts est corroborée par le témoignage d’une femme vivant dans l’immeuble. Faisant partie des 156 personnes disparues, Cassie Stratton a ainsi appelé son mari Mike, en déplacement, juste avant l’effondrement, selon le Miami Herlad, en lui expliquant qu’elle distinguait depuis le balcon du 4e étage de son appartement, un cratère dans la piscine. Puis la discussion a été brusquement coupée. "Il était 1h30 du matin, je ne l’oublierai jamais, jamais", a alors confié Mike Stratton au journal, toujours sans nouvelles de sa femme.