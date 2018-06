Immigration : Emmanuel Macron retrouve Angela Merkel à Berlin

L'Europe, notamment l'Hexagone, est en train de faire face à une grosse crise migratoire. En 2017 par exemple, 56 000 migrants ont été arrêtés à la frontière franco-italienne. Malgré la mise en place d'un dispositif policier sur place, les clandestins tentent toujours leur chance. Par ailleurs, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont réunis sur fond de crise migratoire à Berlin, dans la matinée du 19 juin.



