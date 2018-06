Immigration et hausse de la criminalité en Allemagne : la nouvelle intox de Trump

Alors que disent les faits sur ce sujet ? Comme le relève l'AFP, Dans un rapport officiel publié début mai, le ministre de l’Intérieur allemand Horst Seehofer se félicite au contraire que le nombre d’attaques physiques aux personnes ou aux biens ait atteint en 2017 son "plus bas niveau historique depuis 1992". Plus précisément, en 2017, la police a recensé 5.761.984 actes criminels, un recul net de 5,1% par rapport à 2016. Ce chiffre était de 6.537.748 en 1994. De la même manière, en 2014, dernière année avant le début de la crise migratoire, il y avait 6.082.064 actes criminels recensés, soit plus qu'en 2017.





En revanche, il est vrai que la proportion de personnes étrangères parmi les personnes suspectées d'actes criminels a augmenté: le chiffre était de 28,7% en 2014, il a atteint 40,4% en 2016 avant de redescendre à près de 35% en 2017.