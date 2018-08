Impasse politique, manifestants tués... comprendre la situation au Zimbabwe

Après l'annonce du triomphe au parlement du président sortant face à une opposition qui revendique aussi la victoire, la journée du 2 août s'annonce cruciale. D'autant plus qu'il s'agit d'un vrai test pour le Zimbabwe : les scrutins de l'ère Mugabe ont été régulièrement entachés de fraude et de violences. Emmerson Mnangagwa, son successeur et ancien bras droit, avait promis des élections justes, pacifiques et transparentes et invité des observateurs occidentaux à y assister, une première en 16 ans.





Sous tensions, le pouvoir en place joue la carte de la sévérité. Le ministre de l'Intérieur, Obert Mpofu, a averti que son gouvernement "ne tolérera pas" la contestation de l'opposition dans la rue. Lors d'une conférence de presse, il a averti l'opposition qu'elle ferait "une grosse erreur" en prenant l'attitude du gouvernement pour de la "faiblesse". Sur le terrain, la tension règne : des barricades ont été érigées dans la capitale et des policiers anti-émeutes bloquaient ce jeudi l'accès au siège du principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), tandis que des véhicules militaires patrouillaient en ville.