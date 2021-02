Impeachment de Donald Trump : la Constitution américaine dans l'inconnu à la veille d'un procès inédit

En effet, si la Constitution prévoit que le Congrès peut destituer le président (ou le vice-président, ou des juges fédéraux...) en cas de "trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs", elle ne précise pas comment opérer une fois que l'accusé a quitté ses fonctions. Quelques éléments de réponse se trouvent néanmoins dans le passé : en 1876, les sénateurs s'étaient demandé s'ils étaient compétents pour juger le ministre de Guerre William Belknap après son départ du gouvernement. Ils avaient finalement répondu par l'affirmative et l'avaient acquitté des charges de corruption pesant contre lui.

Un siècle et demi plus tard et après un Capitole pris d'assaut, le camp démocrate a décidé à son tour d'entrer dans l'Histoire. Des élus de la Chambre menés par Jamie Raskin ont traversé il y a deux semaines les couloirs du Congrès pour rejoindre l'hémicycle du Sénat. Dans leurs mains : l'acte d'accusation à l'encontre de Donald Trump qui, selon eux, mérite d'être condamné malgré le fait qu'il a quitté la Maison Blanche. "Le président Trump a incité une foule violente à attaquer le Capitole des États-Unis" et sa "volonté de rester au pouvoir à tout prix est une trahison d'une ampleur historique. Elle appelle une condamnation", affirment-ils dans leur argumentaire. Ce dernier précise que le magnat de l'immobilier est accusé d'"incitation à l'insurrection". Mais surtout, que sa condamnation rentre dans le champ prévu par la loi.

"La Constitution gouverne le premier jour du mandat d'un président, son dernier jour, et tous ceux entre les deux". "Un échec à condamner encouragerait les futurs dirigeants à tenter de conserver le pouvoir par tous les moyens et suggèrerait qu'il n'existe aucune limite qu'un président puisse dépasser", expliquent-ils.