Destitution de Donald Trump : "Quand le Congrès veut, le Congrès peut"

Et si cette fois-ci c'était la bonne ? Moins d'un an après avoir été acquitté par le Sénat, Donald Trump pourrait être confronté ces prochaines heures à une seconde procédure de destitution. C'est en tout cas le souhait de Nancy Pelosi : déjà à la manœuvre fin 2019, la présidente démocrate de la Chambre des représentants espère que les événements du Capitole mercredi dernier permettront de faire tomber celui qu'elle considère comme une "menace imminente" pour la démocratie.

"Il est fou, déséquilibré et dangereux. Il doit partir", a martelé dimanche Nancy Pelosi, sûre de son coup. Il faut dire que l'article de mise en accusation, signé par au moins 180 parlementaires selon l'élu démocrate Ted Lieu, est déjà sur son bureau. A-t-il une chance d'aboutir ? Soufian Alsabbagh, professeur de géopolitique au Baruch College à New York en est convaincu : "Aux États-Unis, quand le Congrès veut, le Congrès peut. Des textes ont été votés à la dernière minute, comme celui sur la plafond de la dette ou, pas plus tard que le 1er janvier 2021, celui sur le budget de la Défense. Ce dernier, qui avait fait l'objet d'un véto par Trump, a été renversé."

Pour ce spécialiste des États-Unis, le calendrier serré auquel fait face le camp démocrate n'est pas un obstacle à la chute du magnat de l'immobilier. "On peut avoir un vote dès mercredi, tout cela peut aller très vite. Le Sénat n'est officiellement plus en session jusqu'au 19 janvier. Mais le majority leader (le leader de la majorité, ndlr), Mitch McConnell, peut ramener en session les sénateurs quand il le souhaite. S'il veut faire revenir tout le monde le 14, il le peut." Reste à convaincre une poignée d'élus républicains : "La chambre des représentants passera le texte, explique Soufian Alsabbagh. Mais au Sénat, les choses se compliquent : il faut que 18 sénateurs républicains se rallient à tous les démocrates pour destituer Trump". Si certains d'entre eux ont d'ores et déjà quasiment franchi le Rubicon - Ben Sasse a par exemple affirmé qu'il examinerait les chefs d'accusation -, le plus dur reste à faire pour les démocrates. Mais le jeu en vaut la chandelle.