Sécurité sur les dents, "guest stars" et Trump absent : comment se déroulera l'investiture de Biden

Main droite levée, main gauche sur la Bible - ce qui n'est pas formellement inscrit dans la Constitution -, le président élu prêtera serment, à midi précise, heure de Washington (18h à Paris), dans la foulée de sa vice-présidente Kamala Harris. Un juge de la Cour Suprême sera chargé de lui faire répéter l'article II, section 1 de la Constitution américaine. "Moi, Joe Biden, je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis, et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis", devra prononcer le futur locataire du 1600 Pennsylvania Avenue.

Ratifié en 1933 et entré en vigueur dès 1937, le 20e amendement fait foi concernant le jour de l'Inauguration Day. Trois cérémonies, tombant un dimanche, ont cependant dû être décalées au lundi 21 janvier (Dwight D. Eisenhower en 1957, Ronald Reagan en 1985 et Barack Obama en 2013).

Comme le veut la tradition, à l'exception de George Washington (1789 et 1793) et John Adams (1797), l'assermentation de Joe Biden se déroulera sur les marches du Capitole, le cœur de la démocratie américaine. Autrefois fixée au 30 avril pour George Washington (encore lui) puis au 4 mars, environ quatre mois après l'Election Day, la date d'investiture a été ramenée au 20 janvier par Franklin D. Roosevelt, qui jugeait la période de transition trop longue.

Immédiatement après la prestation de serment, la fanfare militaire jouera quatre Ruffles and Flourishes, une courte musique avec clairon et tambour, puis le Hail to the Chief, l'hymne présidentiel. Suivront 21 coups de canon tirés à blanc. Une fois le cérémonial passé, Joe Biden prendra, pour la première fois, la parole en tant que président des États-Unis. Il adressera un discours qui donnera le ton de la future politique de son administration. Pour l'occasion, il a prévu de s'entourer de ses prédécesseurs Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush pour lancer un appel à l'unité à une Amérique meurtrie et divisée. America United sera le thème de l'investiture du 46e président des États-Unis, a indiqué le Comité d'organisation. L'hymne national The Star Spangled Banner sera interprété par Lady Gaga, soutien de longue date de Joe Biden, a annoncé Variety. Il est également prévu une performance musicale de Jennifer Lopez.

En raison de la crise sanitaire et des événements survenus au Capitole le 6 janvier, la parade présidentielle sur Pennsylvania Avenue, habituel moment fort instauré lors de l'inauguration du second mandat de Thomas Jefferson en 1805, n'aura pas lieu dans sa forme traditionnelle. La cérémonie de passage en revue, pendant laquelle le nouveau commandant en chef des armées inspecte les troupes, aura sa "déclinaison virtuelle" à travers les États-Unis, ont promis les organisateurs. Une fois investi, avant d'emménager à la Maison-Blanche pour les quatre prochaines années, Joe Biden se rendra au cimetière national d'Arlington avec ses prédécesseurs, à l'exception de Trump, pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Avec son épouse Jill, il sera ensuite escorté par des militaires jusqu'à la Maison Blanche. La soirée se terminera avec une émission de 90 minutes présentée par Tom Hanks et diffusée sur les plus grandes chaînes. On y retrouvera notamment Demi Lovato, Jon Bon Jovi et Bruce Springsteen.