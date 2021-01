"Incantation" ou "intention", les trumpistes reviendront-ils au Capitole pour l'investiture de Biden ?

Signe d'une certaine désorientation, la Marche d'un million de miliciens, à l'appel d'un groupe d'extrême-droite, a ainsi été annulée par ses organisateurs, qui ont même prévenu leurs suiveurs sur leur site : "Restez à distance de Washington DC et de toutes les capitales d'État : c'est un piège !" De nombreux autres messages sont relevés par les analystes, appelant à des actions spontanées de proximité sans les préciser. Reste la partie souterraine des réseaux, comme les échanges sur la messagerie chiffrée Telegram, prisée des organisations d'extrême-droite, et que les analystes peinent à pénétrer.

Privés d'une consigne claire venue de la Maison Blanche, les partisans de Trump ont également vu disparaître un grand nombre des comptes d'extrême droite qui alimentaient la colère, supprimés par Twitter ou Facebook. La fondatrice du groupe SITE, Rita Katz , qui analyse les échanges numériques des groupes extrémistes, reconnaît que le grand ménage qui a été fait dans les réseaux sociaux depuis le 6 janvier perturbe la partie "grand public" des partisans de Trump. Mais elle envisage un avenir sombre, lorsque les militants rejetés vers des forums marginaux se réuniront : "Quand vous rejetez des gens insatisfaits ensemble, ils s'en nourrissent mutuellement et se radicalisent", prophétisant même "une génération de conflit". Comme d'autres experts, elle redoute plus un mouvement sur le long terme que la seule échéance du 20 janvier. À court terme, cette suppression massive de comptes désoriente jusqu'aux enquêteurs, qui doivent à nouveau localiser les mouvements radicaux.

La capitale fédérale a effectivement désormais des airs de camp retranché. Les gardes nationaux quadrillent le centre en grand nombre, et occupent toujours le Capitole. Ils sont 7.000 déployés à Washington, et l'effectif devrait culminer à 21.000 le jour de l'investiture. Les commerces se barricadent et les habitants se calfeutrent. Les voyages sont fortement déconseillés par la maire et les gouverneurs des deux États voisins, la Virginie et le Maryland. La plateforme Airbnb a même annulé toutes les réservations pour la semaine prochaine, privant de points d'ancrage les éventuels émeutiers.

L'effet de surprise, plaidé par les autorités pour leurs manquements face à l'invasion du 6 janvier, ne devrait pas fonctionner cette fois. Mais ce qui leur donne des sueurs froides, c'est l'immense variété des actions possibles, à anticiper sur l'ensemble du territoire américain. Car si le Capitole fédéral de Washington semble une forteresse imprenable, c'est vers les capitoles de chaque État que les regards se tournent. Un mémo du FBI a ainsi été diffusé ce lundi, mettant en garde les autorités locales contre des actions possibles dans chaque capitale.