Incarcéré au Japon, l'ex-PDG de Renault Carlos Ghosn se dit victime d'"un complot et d'une trahison"

Carlos Ghosn organise sa défense. Le patron déchu du groupe Renault, arrêté le 19 novembre et incarcéré dans une prison de Tokyo, s'est exprimé pour la première fois dans une interview au quotidien économique japonais Nikkei paru ce mercredi.





L'ex-dirigeant, qui fait l'objet de trois inculpations pour abus de confiance et minoration de revenus auprès des autorités boursière, assure n'avoir "aucun doute" sur le fait qu'il est la victime "d'un complot et d'une trahison" ourdis, selon lui, par les dirigeants de Nissan. Un "complot" qui serait lié, toujours selon l'ex-PDG de 64 ans, à son projet "d'intégration" des trois groupes, Renault, Nissan et Mitsubishi Motors, sujet qu'il avait abordé en septembre 2018 avec le patron de Nissan, Hiroto Saikawa.