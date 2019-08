Incendie aux Canaries : le vent reste une menace

Aux Canaries, après deux nuits d'angoisse, les personnes évacuées peuvent enfin rentrer chez eux. Les flammes ont ravagé 1 500 hectares, mais au milieu des terres calcinées, le village de Tejeda est resté intact. Ce mardi 13 août, les pompiers resteront mobilisés sur place, et ce, pendant plusieurs jours encore. Un pic de chaleur est toujours attendu avec de fortes rafales de vent, des conditions propices aux reprises de feu.



