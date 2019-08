Incendie aux Canaries : les flammes circonscrites mais des reprises à craindre

Après trois jours de lutte, les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser les flammes qui ont ravagé l'île espagnole de Grande Canarie. Toutefois, plus de 200 pompiers restent à pied d'œuvre, car les conditions climatiques sont encore propices à des reprises. Les milliers d'habitants, eux, ne sont pas prêts d'oublier cette catastrophe. D'ailleurs, ils appréhendent les dégâts causés par l'incendie.



