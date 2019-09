Californie : 20 corps retrouvés après l’incendie d’un bateau de tourisme, des passagers encore recherchés

DRAME - L’incendie d’un bateau au large de l'île de Santa Cruz en Californie a fait au moins 20 victimes. Le bilan devrait encore être revu à la hausse.

L’incendie était d’une violence inouïe. Et a piégé une trentaine de personnes. Un bateau de tourisme a pris feu au petit matin ce lundi 2 septembre, en Californie. Sur les 39 passagers à bord, seuls cinq sont pour l’instant sains et saufs, et au moins vingt d’entre eux sont décédés, selon le shérif Bill Brown, cité par le New York Times.

"Au total, 20 victimes ont été retrouvées et transportées dans les locaux du médecin légiste", a déclaré aux journalistes le shérif Bill Brown, du comté de Santa Barbara. Quatre à six autres corps restent encore prisonniers de l'épave, a-t-il précisé. Le bateau, un navire aménagé pour des sorties de plongée sous-marine, a coulé alors que les pompiers tentaient d'éteindre le feu.