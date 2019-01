VIDÉO - Incendie d'un oléoduc dans le centre du Mexique: au moins 21 morts et 71 blessés

Le bilan n'est que provisoire et il est très lourd. Au moins 21 personnes ont été tuées et 71 blessées par brûlures dans l'incendie d'un oléoduc qui présentait une fuite et où des habitants venaient voler de l'essence, dans le centre du Mexique, en pleine offensive du gouvernement mexicain contre les vols de carburant.





"Je déplore beaucoup la grave situation dont souffre Tlahuelilpan à cause de l'explosion d'un oléoduc", a réagi sur Twitter le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador. "J'appelle tout le gouvernement à venir en aide aux gens sur place".

L'incendie s'est produit dans la localité de Tlahuelilpan, dans l'Etat de Hidalgo, à environ 100 km au nord de Mexico, où une fuite sur un oléoduc avait attiré des dizaines d'habitants venus récupérer du carburant munis de seaux et jerrycans.