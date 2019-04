Incendie de Notre-Dame : les leaders du monde entier expriment leur effroi

D'autres leaders européens ont fait part de leur émotion, comme le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, qui évoque sa "préoccupation" pour le sort de "l'une des plus belles cathédrales du monde". Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a quant à lui envoyé "une pensée au peuple de Paris". Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a quant à lui tweeté en français : "Un coup au coeur pour les Français et pour nous tous les Européens". La Première ministre britannique Theresa May a également adressé ses "pensées" aux Français.