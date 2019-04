Notre-Dame de Paris : un élan de solidarité planétaire

Le monde entier était ému en voyant les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes. Aux États-Unis, par exemple, l'Empire State Building et la nouvelle tour du World Trade Center, ont arboré les couleurs du drapeau français le soir du 16 avril 2019. Du côté de la Grande-Bretagne, ce sont les cloches de l'abbaye de Westminster qui ont retenti.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.