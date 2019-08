Bolsonaro pourrait accepter les 20 millions d'euros du G7 pour l'Amazonie... si Macron "retire ses insultes"

"D'abord il m'a traité de menteur et ensuite, d'après mes informations, il a dit que notre souveraineté sur l'Amazonie était une question ouverte", a dit Jair Bolsonaro avant de rencontrer les neuf gouverneurs d'Etats d'Amazonie. "Avant de discuter et d’accepter quoi que ce soit de la France (…), M. Macron doit retirer ses paroles et à partir de là, nous pourrons parler", a-t-il ensuite précisé à quelques journalistes.





Pour rappel, Emmanuel Macron a bien dit que Jair Bolsonaro avait "menti" sur ses engagements environnementaux. Puis d'autres accusations ont fusé après un commentaire déplacé du président brésilien sur Brigitte Macron. Le chef de l'Etat a alors déclaré que "les Brésiliens avaient sans doute un peu honte" de leur chef d'Etat et que le monde attendait un président brésilien "à la hauteur". Lundi 26 août, à l'issue de trois jours du G7 à Biarritz, les pays présents lors du sommet ont débloqué 20 millions de dollars pour combattre les incendies en Amazonie.