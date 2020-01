Les autorités australiennes veulent-elles abattre 10.000 dromadaires avec des tirs de sniper ?

De nombreuses bêtes sont mortes de soif ou se sont blessées entre elles alors qu'elles convoyaient vers des points d'eau, a rapporté le ministère de l'Environnement, relayé par l'AFP. Il a également précisé que "dans certains cas, des carcasses d'animaux morts ont contaminé d'importantes sources d'eau et des sites culturels". L'accès aux ressources (nourriture et eau) est par ailleurs rendu encore plus compliqué pour les éleveurs locaux, ce qui justifie aux yeux des responsables de la région, de réguler le nombre de dromadaires.

Pour atteindre l'objectif annoncé de 10.000 bêtes tuées, les autorités prévoir une campagne d'abattage de 5 jours. Des hélicoptères vont être mobilisés, à partir desquels agiront les snipers. Les opérations seront menées à l'écart des zones habitées et les carcasses seront brûlées une fois qu'elles auront séchés sous l'effet du soleil et de l'intense sécheresse.

Alors que certaines estimations avancent le chiffre de 480 millions d'animaux morts en Australie suite aux incendies, l'annonce de ces abattages massifs a déclenché des réactions indignées. En France, le parti animaliste et des associations se sont émus du sort réservé aux dromadaires, tandis qu'une pétition était lancée pour tenter d'éviter ce "massacre". Mercredi après-midi, elle avait récolté plus de 30.000 signatures.

En Australie, il faut préciser que les dromadaires sont souvent considérés comme nuisibles. Introduits dans le pays au milieu du XIXe siècle et ne comptant pas de prédateurs, ils se sont multipliés et pourraient aujourd'hui être plus d'un millions. Des campagnes de régulation, avec – déjà –, des séries d'battages, se sont tenues par le passé afin d'éviter une trop grande prolifération de l'espèce. Les autorités soulignent par ailleurs que de par leur nombre, les camélidés font face à de grandes difficultés pour s'alimenter et s'abreuver. Sans qu'intervienne l'Homme, il est fréquent de constater le décès de ces animaux, victimes des épisodes historiques de sécheresse observés depuis de longs mois.