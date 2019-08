"Une énorme catastrophe écologique" : la Grèce frappée par un violent incendie sur l'île d'Eubée, l'UE appelée en renfort

La virulence de l'incendie, qui a pris mardi après 3 heures du matin sur le bord d'une route, a poussé les autorités à déclarer l'urgence nationale sur ce site. Un monastère ainsi que trois villages, Kontodespoti, Agrilitsa et Stavros, ont été évacués en raison du danger que représentaient les flammes.





Près de 200 pompiers étaient à pied d'oeuvre, ainsi que 75 véhicules terrestres, 5 hélicoptères et 6 avions bombardiers d'eau, selon les services d'incendie. Les pompiers devaient évoluer sur un terrain hostile, le relief et la faible visibilité compliquant les opérations aériennes. Sous l'effet des vents violents, les fumées âcres, caractéristiques des forêts de pins, étaient poussées vers les régions limitrophes, la péninsule du Pélion ou encore l'Attique et Athènes, où habitants et touristes pouvaient les ressentir.





Appelée à l'aide par la Grèce, l'Union européenne a déclenché le mécanisme rescUE, afin de mobiliser 9 bombardiers d'eau supplémentaires ainsi que 6 hélicoptères.