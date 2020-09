Incendies aux Etats-Unis : au moins 8 morts, les évacuations se poursuivent par milliers

Des incendies meurtriers d'une ampleur historique. Plusieurs feux continuaient à dévaster jeudi la côte ouest des Etats-Unis, où ils ont causé la mort d'au moins huit personnes, dont un nourrisson, et forcé des milliers d'habitants à fuir les flammes. Les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd lorsque les secours pourront avoir accès à toutes les zones sinistrées. Les feux s'étendent de l'Etat de Washington au nord, frontalier du Canada, jusqu'à San Diego, à l'extrême sud de la Californie, alimentés par une sécheresse chronique et des vents violents qui semblaient toutefois faiblir jeudi.

Face au feu, plusieurs milliers de personnes ont été évacuées, des opérations rendues encore plus difficiles par l'épidémie de coronavirus. A Fresno, la Croix Rouge a réquisitionné des centaines de chambres d'hôtels pour isoler les évacués et empêcher la propagation du Covid-19. "Nous avons placé (à l'abri) plus de 600 personnes mardi soir et le soir précédent", a expliqué Cindy Huge, une porte-parole de l'organisation. Les évacués reçoivent trois repas par jour et de l'eau, a-t-elle ajouté. Conserver la distanciation physique est un défi permanent.