Incendies en Amazonie : "Il est très difficile d'intervenir sur ces feux"

Que peut-on faire pour stopper ces incendies ?

Il est très difficile d'intervenir en Amazonie. Déjà car l'accès est très compliqué, ce sont des distances monstrueuses. Et puis cela coûte cher, on met du temps à arriver… Quand bien même on souhaiterait intervenir, il faut tout d'abord détecter les zones où il y a eu de la déforestation. Cela peut se faire facilement, grâce aux images satellites ou en allant sur place. Mais il faut savoir que quand on est arrivé sur une zone déforestée où le feu a débuté, il est déjà trop tard. Il est difficile de faire quoi que ce soit pour limiter l'impact.





Si on veut agir, il faut le faire en amont. On est vraiment sur une dynamique qui est celle du "changement d'usage du sol" : on enlève le sol pour y faire de l'agriculture. La seule solution est d'interdire cela. Cette année, on voit très clairement le rôle du pouvoir politique. Quand un gouvernement se positionne fermement pour lutter contre la déforestation, il y a des résultats.





L'envoi de moyens, notamment des avions bombardiers d'eau par les pays du G7, est-il malgré tout utile ?

Il faudrait évidemment arrêter ces feux, mais l'impact sera très ponctuel. L'essentiel serait une prise de conscience au niveau brésilien et international. Il faut que les menaces qu'on a vu de la part du G7 sur le Brésil portent leurs fruits pour que le discours des autorités change concernant la déforestation. N'oublions pas que le Brésil sait traiter la question, il y a eu de très bons résultats ces dernières années.