Incendies en Australie : la détresse de dizaines de milliers de sinistrés

Ils ont tout perdu dans les flammes. Depuis septembre, les incendies ravagent l'Australie. Ce mardi, le bilan s'élevait à 80 000 km² de terres ravagées. Pour les Australiens, c'est un véritable drame. Pour beaucoup, les flammes n'ont rien épargné. Certains ont fui, d'autres ont tenté de protéger leur maison, en vain. Face à la menace, il y en a qui ont choisi de se préparer à protéger leurs biens. Pour ne pas tout perdre.

Dans des témoignages diffusés dans le JT de TF1 ce mardi soir, ils pleurent ces traces d'un pan de leur vie en fumée. Celui que l'on appelle le "Diable rouge" a été impitoyable. "A la radio, ils disent qu'on est tous partis, raconte une Australienne dont la maison a été miraculeusement épargnée. Mais non, on est là, on reste et on se bat."

Un couple a été évacué. A leur retour chez eux, ils ont découvert leur maison réduite à néant. Une réalité difficile à accepter. "Toute notre vie, confie avec émotion cette femme. Tous nos souvenirs. Des choses qui n'ont pas nécessairement de valeur mais qui sont inestimables pour nous. Tout a brûlé." Des dizaines de milliers d'Australiens ont évacué samedi leurs domiciles pour fuir les feux de forêt. Pas moins de cent mille personnes ont reçu l'ordre d'évacuer dans trois états du pays. L'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de l'île-continent, la Nouvelle-Galles du Sud, sa région la plus peuplée.