Incendies en Australie : quand le monde du tennis se met au service des victimes

SOLIDARITÉ - Le monde du tennis se mobilise pour venir en aide aux victimes des incendies en Australie. Plusieurs joueurs et joueuses se sont engagé(e)s à reverser de l’argent à chaque ace frappé, et une exhibition va être organisée le 15 janvier par la fédération australienne pour lever des fonds.

Alors que les circuit ATP et WTA débutent toujours leur saison en Australie, cette année elle se jouera dans des conditions un peu particulières, le pays étant en proie aux flammes depuis de nombreuses semaines. Alors pour venir en aide aux victimes, de nombreux joueurs et joueuses ont fait part de leur envie de lever des fonds et de les reverser aux associations. A l'initiative du local de l'étape, le joueur australien Nick Kyrgios, connu pour ses excès et son inconstance sur les terrains.

Le numéro 30 mondial s'est engagé à donner 200 dollars australiens (140 dollars US et 125 euros) à chaque ace frappé lors de la saison australienne, soit tout le mois de janvier et le début du mois de février. Son compatriote Alex De Minaur promet lui de verser 250 dollars australiens (156 euros) par ace réussi. "Parce que je ne pense pas que je frapperai autant d'aces que toi", rigole-t-il sur Twitter, répondant à l'appel de Kyrgios. John Millman et Samantha Stosur, tous deux Australiens, se sont également engagés, à hauteur de 100 dollars par ace pour le premier, et 200 pour la seconde.

Tom Larner, le directeur de l'ATP Cup qui débute ce vendredi 3 janvier, leur a emboîté le pas : il a annoncé que chaque ace réussi pendant cette compétition de dix jours (3-12 janvier) opposant 24 équipes nationales générera 100 dollars australiens de soutien. Plusieurs spécialistes du tennis estiment que 1500 aces peuvent être réussis pendant ce tournoi, ce qui permettrait de récolter 150.000 dollars australiens, soit près de 94.000 euros.

Une exhibition avec les meilleurs joueurs et joueuses le 15 janvier

Dans la foulée, la Fédération australienne a entendu l'appel de Nick Kyrgios à organiser un match-exhibition destiné à recueillir de l'argent pour les victimes. Elle a annoncé ce vendredi qu'il aurait lieu le 15 janvier prochain à Melbourne, quelques jours avant le coup d’envoi de l’Open d’Australie (20 janvier-2 février). "Nous avons pris contact avec plusieurs des meilleurs joueurs et joueuses du monde, et ils ont répondu avec enthousiasme pour apporter leur soutien à cette cause très importante. Nous sommes impatients à l’idée d’assurer une belle soirée de tennis pour lever un maximum de fonds", a déclaré Craig Tiley. Un concert aura également lieu le 19 janvier pour récolter d’autres dons. Puis, alors que des fumées de nuages toxiques continuent d'envahir les villes de Sydney ou Melbourne, se posera la question du maintien des compétitions, et notamment du premier Grand Chelem de la saison. Il doit avoir lieu du 20 janvier au 2 février à Melbourne.

