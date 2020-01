Incendies en Australie : le plus important "mega-feu" est enfin sous contrôle

Enfin une bonne nouvelle sur le front du "megafire" qui ravage l'Australie. Les pompiers australiens ont annoncé avoir réussi lundi à maîtriser le plus important incendie du pays, qui était hors de contrôle depuis presque trois mois. Les soldats du feu de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud ont expliqué avoir finalement pris le dessus dans leur lutte contre cet immense brasier qui brûlait de manière incontrôlée dans la zone montagneuse de Gospers, au nord-ouest de la banlieue de Sydney.

En visite lundi dans cette région, le chef des pompiers dans les zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, a déclaré qu'"il restait à en finir avec une petite zone" mais que "le pronostic de confinement semble prometteur".

Dans ce parc national, ce "méga-feu" a ravagé une zone trois fois plus grande que le Grand Londres et généré d'autres foyers, portant à 800.000 le nombre total d'hectares détruits, soit une superficie plus grande que l'Autriche.