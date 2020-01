Incendies en Australie : les feux repartent de plus belle

"C'est juste une question de temps avant que les feux ne reprennent" explique un habitant , dont la maison a été épargnée. Si les incendies qui ravagent l'Australie ont connu récemment une légère accalmie, la vague de chaleur attendue le week-end du 11 et 12 janvier devrait raviver de plus belle les foyers éteints, et provoquer de nouveaux départs de feux.

Depuis début septembre 2019, des milliers de sinistrés ont dû quitter leurs maisons à la merci des flammes, et apprendre à vivre au gré des évacuations. Des habitants épuisés, comme les soldats du feu qui se battent sans relâche. Un début d'année éprouvant pour le pays, qui enregistre en 2019 son record de l'année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée.