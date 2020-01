Incendies en Australie : les pompiers entre l'épuisement et la peur

Nuit et jour, ils se battent contre les flammes. En Australie, une chaleur-record et des vents violents ont attisé des feux déjà hors de contrôle, portant le bilan humain à 24 morts. Les pompiers espèrent que le pire est désormais derrière eux, car les conditions météorologiques se sont améliorées. "Ca fait plusieurs semaines qu'on est là, on commence à être fatigués mais on lâche rien, confie John Auklay, pompier volontaire. On est presque tous des bénévoles. On est 60 000 rien que dans cet état."

La pluie a fait son apparition et la température a nettement diminué. L'épaisse fumée empêche pourtant tout renfort par hélicoptère, alors des milliers d'hommes sont restés mobilisés pour éteindre les retours de feux. Du côté des habitants, on fait tout pour écarté les risques d'incendies, l'odeur de la fumée se propageant dans l'air.