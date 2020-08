Incendies en Californie : suivez en temps réel l'évolution des feux

CATASTROPHE - La Californie est en proie à d'énormes incendies, dont une vingtaine de foyers majeurs étaient encore en activité dimanche 23 août, parmi lesquels le LNU Lightning Complex et le SCU Lightning Complex. Ces deux feux ont ravagé plus de 250 000 hectares et provoqué la mort de cinq personnes.

Rien ne semble pouvoir arrêter ces feux infernaux. Et les pompiers californiens luttent tant bien que mal avec des géants déchaînés depuis le début du mois d'août. Dimanche, près de 240.000 personnes ont dû être évacuées pour échapper aux incendies qui ravagent la Californie, qui pourraient encore croître en raison d'une possible nouvelle série d'orages. Une vingtaine de foyers majeurs étaient encore en activité dimanche, dont le funeste LNU Lightning Complex et le SCU Lightning Complex, qui sévissent respectivement au nord et au sud-est de San Francisco. Le LNU a déjà traversé plus de 138.000 hectares, faisant de lui le deuxième incendie le plus important en périmètre de l'histoire de la Californie, derrière le Mendocino Complex, et ses 185.000 hectares partis en fumée en juillet 2018. Le SCU Complex est quant à lui déjà le troisième incendie le plus ravageur, avec plus de 137.000 hectares détruits, alors qu'il n'était contenu qu'à 10% dimanche matin.

Au total, sur l'ensemble des feux d'ampleur répertoriés en Californie, qui ont fait au moins cinq décès, plus de 1.000 bâtiments ont été détruit, dont 845 pour le seul LNU Complex, qui était contenu à 17% dimanche.

Les pompiers de Californie ont reçu, ces dernières heures, le renfort d'hommes et de matériel venus de plusieurs Etats américains, notamment l'Oregon, le Texas, l'Arizona ou le Nouveau-Mexique, a annoncé le porte-parole de CalFire. Environ 200 hommes de la Garde nationale ont également été mobilisés, et environ 14.000 pompiers étaient à pied d'oeuvre dimanche.

Le Canada et l'Australie en renfort

Dimanche, les soldats du feu pouvaient compter sur plus de 200 appareils volants, avions et hélicoptères, y compris des avions militaires modifiés pour combattre les incendies. Le gouverneur Gavin Newsom a sollicité l'aide du Canada et de l'Australie.

Déjà sous tension, la Californie se préparait à vivre une nouvelle séquence météo marquée par de possibles orages jusqu'à mardi, susceptibles d'entraîner des départs de feux. C'est déjà une série d'orages et une vague de plus de 12.000 éclairs, le week-end dernier et en début de semaine, qui ont déclenché les incendies actuellement en cours en Californie.

