Incendies en Grèce : la difficile identification des victimes

Alors les proches et les familles des personnes disparues n’ont qu’une solution. Attendre frénétiquement les résultats des examens ADN. Un mur informel reste visible en ligne. Ouvert par des développeurs privés sur internet, il montre le visage souriant de 27 hommes et femmes toujours introuvables. Sans les résultats ADN, impossible de savoir si certains d’entre eux figurent ou non parmi les corps retrouvés.