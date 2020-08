Incendies géants en Californie : aux côtés de ceux qui ont dû évacuer

36° à l'ombre et les flammes se rapprochent dangereusement de Forestville, zone résidentielle de Californie. L'air, vicié, est difficilement respirable et la fumée, très irritante. C'est pour cela que ce matin, une évacuation immédiate a été ordonnée dans cette petite ville. C'est désormais une ville fantôme : il n'y a plus personne. Les habitants comme Jimmy et son mari, n'ont eu d'autres choix que de partir de cette localité, non loin de Sacramento.

Dans sa maison, elle remplit les valises de quelques vêtements, de médicaments et de bijoux. "On regarde, on prend tout ce qu'on peut, 2 jeans, 5 t-shirts, l'essentiel, on se fiche d'avoir 10 paires de chaussures ou tout le reste", dit-elle, fataliste. Pendant ce temps, son mari arrose le toit de leur maison pour la protéger des flammes et que rien ne puisse servir de combustible. Tous deux partent dans leur famille, dans un lieu plus sûr.

Mais tous n'ont pas cette chance : en tout, 120.000 personnes ont été évacuées et certaines doivent rejoindre les centres d'accueil. "Chaque année, c'est pareil, ça se propage. Vous avez déjà vu des feux comme ça, vous ? C'est effrayant. ça fait flipper !", explique une femme, fuyant les flammes avec son bébé.